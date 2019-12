PS Plus, giochi gratis di gennaio 2020: a quando l'annuncio?

Siamo ormai vicini alla fine del mese, nonché alla fine dell'intero anno, e sale l'attesa per l'annuncio dei nuovi giochi gratis di PS Plus, previsti per gennaio 2020 in questo caso, ma quando arriverà l'annuncio?



La questione è meno banale del solito, per quanto riguarda questa settimana, a causa di una particolare coincidenza: normalmente, sappiamo ormai che Sony fissa l'annuncio dei nuovi giochi gratis del mese nell'ultimo mercoledì del mese precedente, a meno di coincidenze particolari.



Il fatto è che questo mercoledì corrisponde proprio al Natale, ovvero il 25 dicembre 2019, cosa che fa dubitare di un annuncio all'interno dei tempi standard. Ovviamente si tratta di eventi preimpostati e già programmati, dunque non ci sarebbero grossi problemi ad effettuare l'annuncio anche il giorno di Natale, ma considerando la necessaria coordinazione dei vari reparti comunicativi di Sony è strano pensare che questo possa avvenire proprio durante la festa di Natale.



L'idea, dunque, è che l'annuncio sui giochi gratis PS Plus di gennaio 2020 possa non avvenire mercoledì 25 dicembre 2019 ma essere posizionata poco prima o poco dopo, comunque probabilmente prima dell'inizio del 2020.



Microsoft ha risolto il problema annunciando i suoi giochi gratis con i Games with Gold di gennaio 2020 in largo anticipo, già la settimana scorsa.