Halo Infinite, nuove immagini concept art stuzzicano l'immaginazione

Halo Infinite non si è più mostrato dopo lo spettacolare E3 2019, nonostante i vari appuntamenti di Microsoft che si sono succeduti fino alla fine di quest'anno, dunque siamo ancora tutti in attesa di qualche aggiornamento su questo fronte e due immagini, sebbene concept art, sono sempre ben gradite.



Se non altro, questi due art di Halo Infinite sembrano calarci proprio nelle atmosfere giuste, che in questo caso hanno un sapore estremamente classico. Nelle immagini in questione vediamo Master Chief all'interno di una sorta di grande sala di controllo, o qualcosa del genere, e una struttura Halo spezzata.



Non sappiamo se le immagini in questione abbiano effettivi agganci con gli eventi che avverranno in Halo Infinite, anche perché sappiamo ancora veramente poco della storia del gioco in questione, al di là del fatto che sia posizionata dopo Halo 5: Guardians e abbia Master Chief come protagonista.



Halo Infinite è previsto arrivare nell'autunno del 2020 e rappresenterà probabilmente uno dei principali giochi di lancio per Xbox Series X, vista la tempistica coincidente.