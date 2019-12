Samsung Galaxy Note 10 Lite in immagini e nuove caratteristiche

È tornato a mostrarsi più nel dettaglio Samsung Galaxy Note 10 Lite, nuovo smartphone della compagnia coreana che si sta avvicinando a grandi passi al mercato, con tanto di caratteristiche tecniche ormai note e alcune immagini.



Si tratta di uno smartphone dotato di un ampio display piatto da 6,7 pollici che prevede l'utilizzo della S Pen di Samsung, caratteristica distintiva della serie Note, di cui questo si pone come una sorta di entry level, sebbene resti uno smartphone di fascia piuttosto alta anche se con prezzo più accessibile rispetto al Note 10 standard al lancio.



In base a quanto riferito da alcune voci di corridoio, il prezzo di Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe aggirarsi sui 600 euro. La data di uscita non è ancora stata ufficializzata con precisione per il suo arrivo sul mercato è previsto a gennaio 2020, dunque dovrebbe mancare davvero poco.



Vediamo dunque le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Note 10 Lite, come riportato da HDblog:

OS: Android 10 con One UI 2.0

Dimensioni e peso: 163,7x76,1x8,7mm per 198 grammi

Display: Super AMOLED da 6,7" FullHD+, densità di 398ppi, supporto HDR

Sensore impronte digitali: integrato nello schermo

Foro centrale per la fotocamera anteriore

SoC: Exynos 9810

RAM: 6GB

Memoria archiviazione: 128GB espandibile fino a 512GB

Connettività: 4G LTE, WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 5.0, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida 25W

S Pen

Fotocamera anteriore: 32MP f/2,0

Fotocamera posteriore: tripla (12MP dual pixel, f/1,7 + 12MP grandangolare f/2,2 + 12MP tele f/2,4), registrazione video fino a 4K @60fps