Dragon Ball Super: la verà identità di Merus nel capitolo 55 del manga

Da tempo i lettori di Dragon Ball Super hanno capito che Merus non la raccontava giusta agli altri personaggi, Goku compreso. La sua vera identità è comunque rimasta un mistero nel manga, fino al capitolo 55 di quest'ultimo. Pubblicato negli ultimi giorni, reca il titolo "la vera identità di Merus". Che dite, è abbastanza palese quali siano i nuovi contenuti?

Vale comunque la pena lanciare l'avviso: interrompete qui la lettura, se temete eventuali spoiler, anticipazioni o altre informazioni di sorta a tema Dragon Ball Super. Comunque l'ultimo capitolo del manga è disponibile per la lettura, anche online e legalmente: trovate il link nel campo fonte dell'articolo in questione. Veniamo al punto: no, Merus non è un normale alieno all'interno della Pattuglia Galattica. Appartiene alle schiere angeliche di Dragon Ball Super, e in particolare è il fratello minore di Whis.

Avete capito bene: proprio per evitare eccessive interazioni tra il regno angelico e quello mortale, Whis è dovuto intervenire, per richiamare il fratello Merus all'ordine. Gli angeli, infatti, non possono influire sul corso degli eventi: poco importa se agiscano a fin di bene o per causare il male tra i mortali. Merus, in particolare, ha allenato Goku affinché riesca a padroneggiare l'Ultra Istinto e sconfiggere Moro... ci sarà riuscito, nel periodo di tempo che ha avuto a disposizione nel capitolo 55? Forse lo sapremo nel capitolo 56, previsto per gennaio 2020.