Fortnite: Kane e Lapilla nel negozio del 23 dicembre 2019

Il negozio di Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato ancora una volta, e oggi 23 dicembre 2019 in particolare propone dei contenuti di cui sicuramente i giocatori di Epic Games non possono lamentarsi. Capirete immediatamente il motivo, leggendo questo rapido articolo.

Nel negozio di Fortnite di oggi 23 dicembre 2019 troverete innanzitutto Kane, skin epica da 1500 V-buck (un prezzo di circa 15 euro al cambio): è un nuovo contenuto del Battle Royale di Epic Games, con tanto di strumento raccolta a tema. Ancora più importante, il ritorno a distanza di un anno di Lapilla, costume epico da 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio. Probabilmente quest'ultima rimarrà nel negozio per pochissimo tempo, dunque approfittatene. I balletti in evidenza oggi sono due: Rimbalzante e Baldoria.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 23 dicembre 2019. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere in caso; e completate le sfide di Star Wars, che spariranno a breve.

Nevischio ghiacciato (Costume) - 1200 V-buck

Kane (Costume) - 1500 V-buck

Lapilla (Costume) - 2000 V-buck

Soldato Nevischio (Costume) - 1500 V-buck

Ascia di caramella (Strumento raccolta) - 1500 V-buck

Folletta (Costume) - 800 V-buck

Gran Fiocco (Copertura) - 500 V-buck

Rimbalzante (Emote) - 500 V-buck

Baldoria (Emote) - 200 V-buck