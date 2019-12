PS5, Bluepoint Games vorrebbe continuare la collaborazione con Sony in futuro

Bluepoint Games, il team di sviluppo ormai specializzato in remaster come quello di Shadow of the Colossus, Gravity Rush e la raccolta Metal Gear Solid HD, sta lavorando attualmente a un gioco per PS5 e a quanto pare vorrebbe continuare la solida collaborazione con Sony.



"Siamo uno studio indipendente, l'hardware su cui sviluppiamo è scelto dal Publisher con cui siamo in accordi, la Metal Gear Solid HD Collection e Titanfall erano basati su devoti Xbox 360 per questo motivo", ha spiegato il team in un'intervista a SegmentNext. "Vari team Sony sono stati dei grandi collaboratori, come recentemente il Japan Studio. Abbiamo una grande relazione con loro e saremmo felici di continuare a lavorare con loro se volessero".



Non è ancora noto il gioco PS5 a cui stanno lavorando ma sembra trattarsi comunque di un altro remake, a quanto pare un progetto di cui sono particolarmente orgogliosi. Molti fan che vorrebbero vedere un rifacimento di Demon's Souls da parte del team in questione, con alcune voci di corridoio che sembrano puntare in quella direzione, ma ancora non c'è nulla di annunciato.



In molti vorrebbero anche che Sony acquisisse in blocco Bluepoint Games per tenerlo come team interno specializzato in operazioni di remake, sebbene gli sviluppatori abbiano intenzione anche di dedicarsi a qualcosa di originale in futuro.