One Piece, il capitolo 966 del manga è ora disponibile

Il capitolo 966 del manga di One Piece è ora ufficialmente disponibile. Certo, il formato cartaceo per il momento resta un'esclusiva giapponese, almeno finché non verrà tradotto, adattato e pubblicato anche in Europa e in Italia. Ma questo non vuol dire che non possiate leggere il capitolo online.

Tranquilli, è tutto legale grazie alla nuova collaborazione con Manga Plus, sito web che offre già la lettura di altri manga molto importanti come Dragon Ball Super. Nel momento in cui scriviamo trovate il capitolo 966 del manga di One Piece anche su Manga Plus, esclusivamente in lingua inglese. Buona lettura dunque: il link è nel campo Fonte di questo articolo. Nel paragrafo successivo tratteremo invece i contenuti del capitolo in questione: attenti dunque a spoiler e anticipazioni.

Il capitolo 966 del manga di One Piece mostra finalmente l'incontro tra Gol D. Roger, ex re dei pirati, e Barbabianca. Quest'ultimo, nel flashback dedicato all'Arco Narrativo di Wano, ha preso con sé sulla propria ciurma Oden Kozuki di Wano. Tutti questi eventi sono importantissimi per comprendere l'evolversi della situazione nel presente, con Rufy Cappello di Paglia e compagnia contro Kaido e Big Mom.