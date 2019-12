One Piece: Pirate Warriors 4, un video di gameplay dalla Jump Festa 2020

One Piece: Pirate Warriors 4 è stato mostrato con un lungo video di gameplay durante la Jump Festa 2020.



Le sequenze presentate al pubblico giapponese sono legate alla saga di Enies Lobby, l'isola in cui si trova la base del Governo Mondiale, protagonista di uno degli archi narrativi presenti in One Piece: Pirate Warriors 4.



Com'è possibile vedere, l'azione in-game è quella tipica dei Musou e non di discosta dunque dalla formula che i fan di queste produzioni conoscono bene, con scenari che vanno ripuliti da centinaia e centinaia di nemici.



One Piece: Pirate Warriors 4 sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2020 nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.