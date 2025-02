Il coinvolgente trailer a corredo dell'annuncio rivela inoltre che One Piece: Pirate Warriors 4 ha venduto finora 4 milioni di copie , aggiornando i numeri ufficiali di quello che si pone come il tie-in di maggior successo dedicato all'appassionante opera di Eiichiro Oda.

One Piece: Pirate Warriors 4 arriverà presto anche su PS5 e Xbox Series X|S , con l'aggiunta di nuovi DLC: lo ha annunciato Bandai Namco, chiedendo agli utenti di partecipare a un sondaggio per la scelta dei personaggi da inserire nel gioco.

A voi la scelta

Come detto, Bandai Namco non ha fornito indicazioni in merito alla data di uscita di One Piece: Pirate Warriors 4 su PS5 e Xbox Series X|S, limitandosi a dire nell'annuncio pubblicato sui social che il gioco arriverà "presto" sulle piattaforme di attuale generazione.

Per quanto riguarda però i DLC, potrete votare per il personaggio che desiderate venga aggiunto partecipando al sondaggio indetto dalla casa giapponese, che vuole evidentemente conoscere l'opinone degli utenti prima di procedere alla realizzazione dei nuovi contenuti scaricabili.

Qualche tempo fa abbiamo stilato una classifica dei giochi di One Piece dal più brutto al più bello, e in effetti Pirate Warriors 4 si è rivelato essere la migliore trasposizione realizzata finora per un franchise diventato negli anni incredibilmente popolare, tanto che in Giappone è ormai un vero e proprio fenomeno di costume.