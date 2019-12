PS4 in offerta da GameStop al prezzo più basso di sempre

PS4 è in offerta da GameStop al prezzo più basso di sempre: è possibile acquistare la console Sony, nella versione da 500 GB, a soli 149,98 euro.



La promozione, che viene pubblicizzata nell'ormai tradizionale bundle con Fortnite, ma che sembra riguardi varie possibili configurazioni, è disponibile unicamente nei negozi della catena e non online, dove il prezzo rimane 198,99 euro.



C'è chiaramente un elemento di cui tenere conto: l'iniziativa è valida solo per due giorni ed è partita ieri, 21 dicembre 2019, dunque sarà possibile portarsi a casa una PlayStation 4 a quella cifra solo per oggi, solo presso un punto vendita GameStop e solo se le scorte non sono esaurite.



Rimangono peraltro valide le opzioni per la permuta di altre console, illustrate nella pagina della promozione.