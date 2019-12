Fortnite: Nevischio Ghiacciato nel negozio del 22 dicembre 2019

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2: oggi 22 dicembre 2019 è il turno di nuovi contenuti pensati per il Natale 2019. Vediamo dunque gli oggetti in vendita, i prezzi e i dettagli dagli sviluppatori di Epic Games.

Partiamo dai contenuti inediti di Fortnite Capitolo 2 per il Natale 2019: sono Nevischio Ghiacciato e Stai in campana. Nevischio ghiacciato è un costume raro dal prezzo fissato a 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio; con lui c'è l'emote Stai in campana, proposta a 500 V-buck, un prezzo di circa 5 euro al cambio. I balletti in evidenza di oggi sono poi Giubilo e Contagioso, e torna l'intero set oscuro dedicato al Bombardiere.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 22 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Vi ricordiamo inoltre che queste sono le ultime ore per completare le sfide di Star Wars.

Nevischio ghiacciato (Costume) - 1200 V-buck

Glifo Oscuro (Deltaplano) - 500 V-buck

Cavaliere Rosso (Costume) - 2000 V-buck

Operazione segreta (Costume) - 1500 V-buck

Stai in campana (Emote) - 500 V-buck

Vetturino (Costume) - 800 V-buck

Giubilo (Emote) - 200 V-buck

Ali Magiche (Deltaplano) - 1200 V-buck

Contagioso (Emote) - 500 V-buck