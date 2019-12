Fortnite, Pacchetto Leggende Polari: prezzo e data di lancio svelati in anticipo?

Nei prossimi giorni gli sviluppatori di Epic Games rilasceranno su Fortnite Capitolo 2 un nuovo pacchetto di oggetti cosmetici esclusivi, noto come il Pacchetto Leggende Polari (Polar Legends Bundle). In queste ore sono emersi nuovi dettagli, e quindi torniamo a parlarvene in questo rapido articolo.

Nel momento in cui scriviamo, pare siano finalmente noti dettagli fondamentali del Pacchetto Leggende Polari di Fortnite Capitolo 2. Intanto la data di lancio, fissata per il 23 dicembre 2019, cioè domani, lunedì. Potrebbe darsi che nella giornata di domani il pacchetto compaia in alcune regioni del mondo, e che il rilascio venga completato il 24 dicembre 2019 successivo.

Infine i dataminer e leaker di Fortnite Battaglia Reale avrebbero scoperto anche il prezzo del pacchetto: non 19,99 euro come inizialmente pronosticato, ma 24,99 euro. Quest'ultimo sembra un prezzo più in linea con i contenuti proposti da Epic Games: ben quattro Skin, due dorsi decorativi e una emote. Vi notificheremo non appena sarà disponibile.

Polar Legends Pack. Available Worldwide on December 23rd, $24.99 pic.twitter.com/6bEoUaEee3 — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) December 21, 2019