Fortnite, evento Mezz'Inverno disponibile: ecco come ottenere i regali

Nelle ultime ore Fortnite Capitolo 2 è davvero entrato nel vivo dei festeggiamenti di Natale 2019, con tanto di Calendario dell'Avvento targato Epic Games. Quest'ultimo fa parte dell'evento di Mezz'Inverno: vi forniamo tutti i dettagli che dovete conoscere, in questo rapido articolo.

Grazie all'evento di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2, i giocatori potranno ottenere dei regali ogni giorno. I regali in questione appartengono a due diverse tipologie: ci sono quelli casuali, disponibili nel capanno di Crackshot, e quelli ottenuti dalle sfide giornaliere, che proseguiranno fino a Natale 2019. Partiamo dai regali del capanno: dal menù di gioco principale accedete alla finestra con fiocco di neve: vi porterà nella casetta di Natale. Qui potrete scegliere ogni 24 ore un nuovo pacco regalo, la cui sorpresa sarà casuale. Fatta eccezione per l'astronave di Star Wars sulla destra.

Ci sono poi anche i regali di Fortnite ottenibili con le sfide giornaliere: anche queste ultime si aggiornano ogni 24 ore, e resteranno disponibili fino ai primi giorni di gennaio 2020. La prima richiede di infliggere danno con i lanciagranate e ricompensa i giocatori con una schermata di caricamento natalizia. Questo video riassume tutto ciò che vi abbiamo appena spiegato.