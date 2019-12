Dragon Ball Super: Goku Super Saiyan di Terzo Livello in una forma alternativa (fanart)

Molto spesso artisti di vario tipo partono dall'immenso materiale di partenza offerto dal franchise di Akira Toriyama, per arrivare a rivisitazioni e potenziamenti dei loro eroi preferiti. Questo è accaduto anche nelle ultime ore, con Goku Super Saiyan di Terzo Livello, recentemente tornato in azione in Dragon Ball Super.

Goku si trasformò per la prima volta nel Super Saiyan di Terzo Livello in Dragon Ball Z, poi nuovamente in Dragon Ball Super. Ora, l'artista Antonio Malara (che tra l'altro dal nome sembra a tutti gli effetti un italiano) ha realizzato una forma alternativa di questa trasformazione, molto più snella dell'originale: per esempio la capigliatura molto voluminosa del protagonista è stata notevolmente ridotta. Il disegno in questione ha attirato l'attenzione, tra gli altri, di comicbook.com. Ve lo riportiamo qui di seguito, in una pratica immagine della fanart.

Il Super Saiyan di Terzo Livello difficilmente tornerà in azione ancora, nel futuro di Dragon Ball Super: ormai le versioni più utilizzate da Goku e Vegeta sono il Super Saiyan God e il Super Saiyan God Super Saiyan (abbreviato in Super Saiyan Blu). Nell'arco narrativo di Moro, però, neppure queste ultime sono state sufficienti per fermare il divoratore di pianeti.

Goku SSJ3 (alternative form)



Sketch by @Merik_MERIMO



Support me on Ko-fi for exclusive contents and HD illustrations: https://t.co/DAToheJQBb pic.twitter.com/ApXzbvIMxj — Antonio Malara (Commissions Opened) (@malarantonio) December 7, 2019