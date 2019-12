Oddworld: Soulstorm in un nuovo teaser trailer

Oddworld Inhabitants ha pubblicato un teaser trailer per Oddworld: Soulstorm, il nuovo capitolo della celebre serie di action adventure in 2D attualmente in sviluppo presso il team.



A dire il vero è difficile dedurre qualcosa di preciso dal video in questione, essendo propriamente un teaser: si tratta di pochi secondi di gameplay che possono darci qualche idea sulle atmosfere e l'ambientazione del gioco, che paiono alquanto oscure come trapelato anche dalle informazioni precedenti.



Oddworld: Soulstorm riprende la serie Oddworld dopo il suo ritorno sulle scene con Oddworld: New 'n' Tasty e sostanzialmente rappresenta un seguito di quest'ultimo, con la storia che si collega direttamente alla conclusione del precedente.



Abe ha sconfitto Mollusk the Glukkon, il suo vecchio boss alle RuptureFarms, sconvolto il sistema di fabbricazione e liberato i suoi compagni e schiavi, ma a quanto pare le avventure non sono finite e una minaccia forse ancora peggiore si staglia all'orizzonte per Abe.



A quanto pare, Oddworld: Soulstorm continuerà a trattare di argomenti simili a quelli del predecessore e dell'originale, come la sopraffazione, lo sfruttamento del lavoro e sullo sfondo l'intera economia capitalista e consumistica. Verrà ripreso anche il gameplay tipico, ovvero quella sorta di action adventure in 2D con impostazione da platform a enigmi che ha sempre caratterizzato la serie storica. Il tutto in arrivo nel 2020, ancora senza data di uscita precisa.