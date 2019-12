Fortnite Pass Battaglia annuale 2020, spunta un'immagine: Epic Games ha mentito?

Ricordate il Pass Battaglia annuale 2020 di Fortnite Capitolo 2? I dataminer avevano svelato la sua esistenza nell'Aggiornamento 11.30 delle scorse settimane, ed Epic Games aveva velocemente smentito il tutto, dicendo che era stato preso in considerazione ma che non sarebbe arrivato nel gioco, almeno per il momento. Beh, pare che gli sviluppatori abbiano mentito.

I dataminer hanno trovato nuove prove dell'esistenza del Pass Battaglia annuale 2020 di Fortnite Battaglia Reale nel recentissimo Aggiornamento 11.31 di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019. Sono presenti ancora una volta diversi elementi a favore del suo arrivo, addirittura un'immagine che ne avrebbe svelato prezzi e contenuti. Tutti questi nuovi dettagli sono stati inseriti da Epic Games nell'update: perché farlo, se gli sviluppatori non hanno effettivamente intenzione di rilasciarlo? Chiaramente perché l'intenzione la hanno eccome, nonostante abbiano affermato il contrario negli ultimi giorni.

Quindi è davvero molto probabile che il Pass Battaglia annuale di Fortnite arrivi entro la fine dell'anno, in tempo per il 2020. Costerà 7800 V-buck, cioè ben 78 euro, e garantirà l'accesso a tutti i Pass Battaglia del prossimo anno, nonché a 7 oggetti cosmetici esclusivi. Ecco l'immagine in questione.