PS5, il nuovo controller DualShock avrà questo design?

Il design del nuovo controller di PS5 è stato immaginato dal sito olandese Let's Go Digital, che con i suoi render aveva anticipato anche quello che si è poi rivelato il reale aspetto del devkit della prossima console Sony.



Il nuovo lavoro si basa sulle informazioni contenute in un brevetto depositato qualche tempo fa dall'azienda giapponese, e il graphic designer italiano Giuseppe Spinelli ha realizzato anche una notevole animazione.



Com'è possibile vedere, l'estetica del controller parte da quella del DualShock 4, modificandola solo in alcuni frangenti. Le diffenze sostanziali staranno nel feedback aptico e nei trigger adattivi, che dovrebbero offrire un'esperienza simile a quella del controller di Xbox One.



Spinelli, già che c'era, ha creato anche una splendida animazione con l'ormai ben noto render del devkit di PlayStation 5, che tuttavia di certo non rispecchierà l'aspetto finale della piattaforma.