Conan Chop Chop, ecco la data di uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Conan Chop Chop ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Mighty Kingdom e Funcom: il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio 2020 nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.



Conan Chop Chop è l'avventura stilizzata più epica e realistica che sia mai stata ambientata nel mondo di Conan il Barbaro, quindi aspettati un sacco di arti tagliati e crudeltà. Attenzione, questo gioco può causare esplosioni incontrollabili di risate e/o volgarità, solitamente in base al lato della spada con cui entri in contatto.



Gioca in solitario per vivere il brivido del genere rogue-like o porta con te i tuoi amici nella modalità cooperativa locale. Tutto muscoli e niente cervello? Non temere! Hai una vasta scelta di fortissimi guerrieri, che puoi personalizzare con le armi e gli accessori che preferisci!



Stai per salvare il mondo! I mercanti, però, ti faranno comunque pagare cara la merce e qualche abitante potrebbe importunarti con qualche richiesta personale. Ma non temere, alcuni di essi ti ricompenseranno a dovere.