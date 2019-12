eFootball PES 2020, Mesut Ozil censurato per le sue posizioni anticinesi

Konami ha rimosso il calciatore Mesut Ozil dalla versione cinese di eFootball PES 2020 per via delle sue posizioni anti cinesi prese in merito al trattamento disumano della minoranza mussulmana degli Uighur.



I nostri nuovi padroni non hanno gradito e hanno imposto a chi di dovere che il calciatore fosse rimosso dal gioco.



Stando ai resoconti di alcune associazioni umanitarie, circa un milione di persone, tra le quali gli Uighur, sono stati internati in campi di concentramento siti nella regione di Xinjiang contro la loro volontà. L'unica colpa di Ozil è stata quella di parlare in loro favore.



La sua uscita ha ottenuto l'effetto di far bloccare la trasmissione della partita dell'Arsenal (la sua squadra) contro il Manchester City in Cina durante il fine settimana e di vederlo scomparire completamente dalla rete internet cinese. NetEase, il publisher di PES in Cina, ha quindi annunciato la sua rimozione dal gioco perché i suoi commenti avrebbero urtato la sensibilità dei fan cinesi e violato lo spirito sportivo di pace e amore (chissà quanta pace e amore ci sarà nei campi di concentramento dove sono stati segregati gli Uighur). Il governo cinese lo ha inoltre accusato di essere stato accecato dalle notizie false, o fake news.



L'Arsenal, i cui dirigenti sono dei noti cuor di leone, hanno subito preso le distanze dall'uscita del calciatore, affermando che la squadra è apolitica. Anche loro sono stati mossi dai nobili ideali di pace e amore, nonché dai contratti milionari di trasmissione della Premiere League in Cina. A quanto pare bastano 564 milioni di sterline per comprare la libertà d'espressione.