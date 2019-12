Call of Duty: Modern Warfare è il titolo multiplayer più giocato di questa generazione: lo ha annunciato Activision, fornendo i dettagli relativi al nuovo, entusiasmante record.



Modern Warfare ha superato tutte le precedenti esperienze multiplayer di Call of Duty per quanto concerne le ore totali giocate, le ore per singolo giocatore e numero di giocatori medi giornalieri affermandosi come il multiplayer Call of Duty più giocato a 50 giorni dal lancio degli ultimi sei anni.



Il titolo pluripremiato, che ha venduto per oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ha raggiunto oltre 500 milioni di ore giocate in multiplayer dalla sua uscita, con quasi 300 milioni di partite giocate. Al momento del lancio, il gioco presentava una serie di novità per Call of Duty, come il supporto per il crossplay e il sistema di progressione unificato, la rimozione del Season Pass e il rilascio di nuovi contenuti gratuiti per tutti i giocatori su tutte le piattaforme.



"Il successo di Modern Warfare fin dal primo giorno è stato incredibile. I giocatori si divertono e continuano a giocare in campagne multiplayer come mai prima d'ora. Stiamo anche raggiungendo nuovi record per quanto riguarda le ore giocate, le ore per singolo giocatore e numero di giocatori medi giornalieri", ha dichiarato Byron Beede, vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale di Call of Duty, Activision. "È meraviglioso vedere la risposta dei fan al duro lavoro dei nostri team di sviluppo di Infinity Ward. I giocatori si stanno divertendo e ci sono ancora un sacco di nuovi contenuti da presentare".



"Stiamo riunendo i giocatori da tutte le piattaforme e proseguiamo ancora oggi con una nuova serie di contenuti gratuiti disponibili per tutti", ha affermato Patrick Kelly, Co-Studio Head e Creative Director di Infinity Ward. "A partire da oggi sono disponibili in modalità multiplayer Vacant e Shipment. I giocatori troveranno anche nuove mappe Scontro, nuove Operazioni Speciali e nuove divertenti modalità, a partire da Cranked."



La Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare, oltre al nuovo Battle Pass, continua ancora oggi ad offrire la più grande serie di contenuti gratuiti nella storia di Call of Duty con:

Due nuove mappe multiplayer: Vacant, Shipment

Due mappe Scontro

Nuove Special Ops

Nuova modalità di gioco multiplayer