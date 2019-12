Star Wars Jedi: Fallen Order, John Boyega ha provato il gioco: ecco le sue impressioni

Star Wars Jedi: Fallen Order è stato provato da John Boyega, che si è cimentato per la prima volta con il titolo di Respawn Entertainment, condividendo le sue impressioni.



Visibilmente entusiasmato dalla qualità del prodotto, Boyega ha ricordato di come sia stato un grande fan di Star Wars: Battlefront e di come si sia unito al coro degli utenti che chiedevano una campagna in single player, introdotta appunto in Star Wars: Battlefront II.



L'esperienza offerta da Star Wars Jedi: Fallen Order è tuttavia di un altro livello, parliamo di un action adventure con tante cose da fare e da vedere, un bel protagonista e una resa eccellente delle abilità Jedi.



Potrete vedere John Boyega al cinema in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a partire da oggi, 18 dicembre.