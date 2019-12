Dragon Ball Z: Kakarot, l'opening sulle note di Cha-la Head-Cha-La

Dragon Ball Z: Kakarot torna a mostrarsi in video con la spettacolare opening cinematica, sulle note della leggendaria sigla Cha-la Head-Cha-La.



Dopo l'emozionante trailer live action che faceva leva sulla nostalgia e i ricordi legati a un anime storico come Dragon Ball Z, Bandai Namco ha dunque deciso di spingere ulteriormente su quel fronte.



Le sequenze che scorrono nell'intro di Dragon Ball Z: Kakarot riproducono solo in parte quelle ddella sigla originale, reinventandola per gran parte.



Si tratta tuttavia della migliore scelta possibile per un tie-in che ci porterà appunto a rivivere l'intera saga di Dragon Ball Z, dall'arrivo di Radish allo scontro con Majin Bu.