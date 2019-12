Cyberpunk 2077 e Watch Dogs: Legion fra i prossimi giochi con ray tracing

Cyberpunk 2077 e Watch Dogs: Legion fanno parte della lista dei prossimi giochi che supporteranno il ray tracing tramite un aggiornamento.



Rivelato da NVIDIA, l'elenco include non solo i due titoli sviluppati da CD Projekt RED e Ubisoft, ma anche Dying Light 2, Minecraft e Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, oltre a una serie di produzioni meno note.



Gli sviluppatori sono entusiasti del ray tracing e sono sempre di più quelli che lo stanno implementando all'interno dei loro giochi. Anche i principali publisher del mondo hanno confermato che il ray tracing sarà incluso nei più famosi franchise di videogiochi.



Oggi il ray tracing si basa su un solido ecosistema che include interfacce di programmazione di applicazioni (API), supporto nei motori di gioco pubblici e privati ed è implementato in tutti i più grandi giochi.