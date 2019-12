Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Mark Hamill invita i fan ad evitare spoiler

Mark Hamill, storico interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha invitato i fan a non svelare spoiler relativi a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la nuova pellicola in arrivo nelle sale questa settimana.



"La prima proiezione pubblica di #TheRiseOfSkywalker si tiene stasera a Los Angeles. So che non posso impedirvi di commentare sui social media, ma vi prego, per favore, per favore, PER FAVORE, evitate spoiler #MayTheShushBeWithYou", ha scritto l'attore in un nuovo post condiviso su Twitter.



Dopo il sacrificio estremo di Luke Skywalker per permettere a quello che resta della Resistenza di scappare, si profila all'orizzonte lo scontro finale tra il Primo Ordine e i ribelli. Poe Dameron, Rey e Finn sono pronti a fronteggiare il nemico che sembra essere più potente che mai.



Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà disponibile nei cinema italiani a partire dalla giornata di domani, mercoledì 18 dicembre.





The 1st public screening of #TheRiseOfSkywalker takes place tonight in Los Angeles. I know I can't stop you from writing about it on social media, but I CAN beg you to please, Please, PLEASE avoid any SPOILERS!!! Thanking you all in advance, Mar🐫 #MayTheShushBeWithYou pic.twitter.com/1FhCqwkKTn