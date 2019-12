Apex Legends, Ninja è stato bannato per motivi misteriosi ma in via di soluzione

Sembra che Ninja sia stato bannato da Apex Legends per motivi non ancora chiari, sebbene la questione potrebbe essere rientrata, visto un recente scambio di battute con l'account ufficiale del gioco Respawn Entertainment su Twitter.



Tutto è partito il 15 dicembre, quando il celebre streamer Ninja ha cercato di avviare una partita ad Apex Legends e ha scoperto in tale momento di essere stato bandito dal gioco, ma senza avere la minima idea su cosa sia successo.



In particolare in seguito al suo recente passaggio a Mixer in forma esclusiva, Ninja ha iniziato ad ampliare la gamma di titoli giocati in streaming video oltre al solito Fortnite e Apex Legends sembrava essere una scelta interessante, ma il tentativo di avviarlo, domenica scorsa, si è rivelato un fallimento in quanto impossibilitato a entrare in partita.



Non essendo stato attivo in Apex Legends da un po' di tempo a questa parte, è difficile capire cosa sia accaduto, visto che Ninja si è dimostrato alquanto stupito dell'accaduto. Tuttavia, richiedendo su Twitter lo sblocco del proprio account, sembra aver ricevuto risposta positiva da parte dell'account ufficiale di Apex Legends, dunque la questione sembrerebbe risolta.





Check your DMs ❤️ — Apex Legends (@PlayApex) December 16, 2019