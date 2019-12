Apex Legends, visuale in terza persona in arrivo?

In base a un presunto leak, sembra che Apex Legends possa presto ricevere l'aggiunta di una seconda visuale in terza persona da dietro il proprio personaggio, secondo alcuni indizi che al momento sono ancora alquanto vaghi.



Apex Legends è uno sparatutto in soggettiva in stile battle royale e in questo si distingue in maniera netta dai concorrenti nel medesimo ambito, avendo un'impostazione più tipicamente da FPS rispetto a Fortnite o PUBG. Tuttavia, quest'ultimo si pone in una situazione intermedia visto che consente di utilizzare sia la soggettiva che la terza persona e una soluzione del genere potrebbe arrivare anche in Apex Legends.



La prima volta che si è parlato di una visuale in terza persona in Apex Legends riguardava la scoperta di un easter egg che consente, attraverso una serie di passaggi, di applicare questa modalità al gioco, anche se non supportata come opzione ufficiale.



Nelle ore scorse, il dataminer That1MiningGuy ha scoperto alcuni possibili riferimenti alla modalità in terza persona nel codice di Apex Legends, anche se si tratta di indizi ancora molto vaghi. Pare siano emerse opzioni per playlist out-in/opt-out che secondo l'utente in questione potrebbero riferirsi a playlist per prima o terza persona, oltre a vari cambiamenti sugli effetti in terza persona e modifiche a quelli ambientali che potrebbero rientrare in un cambiamento dell'inquadratura.



Anche la possibilità di cambiare skin o metterla random nella schermata di selezione del personaggio potrebbe avere a che fare con una variazione del genere, ma ovviamente attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Respawn Entertainment.





explosions. IE: throw a nade in water will have different effects than throwing a nade into mud. 8) changes to SBMM - not sure what they are exactly because a lot of that is obfuscated / server sided, but some variables were adjusted.



That's pretty much it. Video soon. — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) December 16, 2019