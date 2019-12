God of War, Kratos avrebbe potuto chiamarsi Dominus

Kratos, il protagonista della serie God of War, ha rischiato di chiamarsi Dominus. A raccontarlo ai microfoni di IGN è stato Stig Asmussen, attualmente in Respawn Entertainment, ma all'epoca impegnato con Sony Santa Monica.



Stando alle sue parole, per mesi si è utilizzato il nome Dominus per riferirsi al protagonista del primo God of War, ma presto si è capito che il nome non si adattava bene al personaggio. Ciò che piaceva era l'assonanza con il verbo inglese to dominate, che ben esprime parte del carattere di Kratos, ma il significato della parola Dominus e la difficoltà di legarla alla missione di vendetta dello spartano, ha fatto desistere dall'utilizzarla.



Sarebbe stato proprio il reparto marketing a chiedere un nome più consono per il personaggio, vista la difficoltà di vendere l'altro. È a qual punto che qualcuno dello studio ha proposto Kratos. Il resto come si suol dire, è storia.