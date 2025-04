Il viaggio di God of War e di Kratos è completo, per il compositore

McCreary ha composto la colonna sonora di God of War (2018) e God of War Ragnarok . Ha inoltre contribuito a decine di colonne sonore per il cinema e la televisione, tra cui Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Outlanders.

I videogiochi sono grafica, gameplay, storia e anche musica. Ad esempio, God of War non sarebbe nulla senza la propria colonna sonora ed è bene ascoltare cosa il suo compositore ha da dire. Bear McCreary ha parlato del proprio rapporto con la serie ai microfoni di VGC.

Le parole del compositore di God of War

McCreary ha dichiarato a VGC che, pur essendo disponibile a tornare un giorno su God of War, per ora sente di aver raggiunto il suo scopo.

"Eravamo con il cast alla God of War 20th Anniversary Retrospective Gallery", ha detto McCreary. "C'erano mostre lungo le pareti per tutti e nove i giochi, quindi c'era un pantheon. Mi sono guardato intorno nella stanza e ho visto tutti gli artisti che hanno contribuito".

"È stato commovente rendersi conto di quante persone sono state coinvolte. Entrando in quella stanza, ho visto gli spartiti di God of War 2018 e God of War Ragnarok sul muro - i miei spartiti autografati in cornici che avevo dato a Santa Monica - e mi ha colpito molto il fatto che ho potuto contribuire a tutto questo. Anche con il DLC God of War Valhalla, è stato molto importante per me aver creato la colonna sonora per il finale cinematografico".

"Si tratta di una sorta di chiusura dell'arco narrativo di Kratos, quindi sento che il mio contributo, a partire dall'E3 2016 fino al Valhalla, è stato completo. Io mi sento completo. Sento di aver raccontato una storia". VGC ha chiesto se McCreary sarebbe interessato a contribuire alla serie Amazon di God of War, ora in produzione. "Se c'è qualcos'altro che ha bisogno di musica, hanno il mio numero", ha risposto ridendo. "Tutti hanno il mio numero, sono qui. Sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto".

Sapevate inoltre che quando giocavate a God of War: Chains of Olympus in realtà sullo sfondo veniva riprodotto un altro gioco?