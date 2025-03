Quando giocavate a God of War: Chains of Olympus in realtà sullo sfondo veniva riprodotto un altro gioco

Il suo team di sviluppo, Ready at Dawn , era forse un mago? Forse in un certo senso sì, perché trovo una strana soluzione per ottenere il risultato.

Vi ricordate God of War: Chains of Olympus ? Il capitolo per PSP di Kratos è piaciuto a molti giocatori e all'epoca aveva stupito per la qualità tecnica e per il modo in cui gestiva i caricamenti.

Il messaggio di Santa Monica Studio su God of War: Chains of Olympus

Santa Monica Studio - in occasione del 20esimo anniversario di God of War - ha condiviso una serie di curiosità legate alla saga e una di queste è legata proprio a Chains of Olympus. Viene spiegato che "In God of War: Chains of Olympus, le limitazioni dell'hardware di PSP rendevano i caricamenti senza interruzioni una sfida. La soluzione? Eseguire in file di un filmato sullo sfondo, per fare in modo che il gioco rimanesse fluido: in perfetto stile con God of War."

Continua: "E qual era tale filmato? Si tratta in realtà della introduzione cinematografica di Daxter, il primo gioco di Ready at Dawn. Un molto intelligente per risolvere un problema usando inoltre un Easter Egg!".

Non è in realtà chiarissimo come la cosa abbia funzionato a livello tecnico, ma in ogni caso è molto curioso e dimostra che Ready at Dawn aveva un certo occhio per le soluzioni tecniche ingegnose. Peccato che la compagnia sia stata comprata da Facebook e poi chiusa.