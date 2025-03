BenQ: l’8K sarà davvero diffuso solo tra 6-10 anni, il 4K resterà lo standard per lungo tempo

La previsione di BenQ si basa su un'osservazione concreta: oggi non esiste un reale bisogno di schermi 8K , né sul fronte consumer né su quello professionale. Nonostante le tecnologie per produrre pannelli siano pronte da tempo, manca tutto il resto: video, giochi, trasmissioni in streaming e persino dispositivi in grado di gestire un flusso video a quella risoluzione senza compromessi. "La produzione di contenuti in 8K non sta tenendo il passo con quella dei display", ha spiegato l'azienda. E anche laddove ci fosse disponibilità tecnica, il prezzo degli schermi 8K resta una barriera importante che tiene alla larga la maggior parte degli utenti.

Il 4K resta sufficiente per la maggior parte degli utenti

In questo scenario, il 4K rimane lo standard di riferimento. Complice il calo dei prezzi di televisori e monitor UHD, oltre al miglioramento delle prestazioni delle schede grafiche - come le nuove NVIDIA RTX 5090 e 5080 - sempre più utenti riescono oggi a giocare o lavorare in 4K senza difficoltà. Il gaming su PC, ad esempio, sta progressivamente passando dal 1080p al 1440p, con una fetta crescente di utenti che abbraccia la risoluzione Ultra HD.

Le specifiche sulla scatola della PlayStation 5

BenQ sottolinea come oggi uno schermo 4K da 32 pollici rappresenti il perfetto equilibrio tra qualità visiva, costi e prestazioni, soprattutto per ambienti desktop o postazioni da gaming. In più, soluzioni intermedie come i monitor 5K o 1440p ultra-wide sembrano rispondere meglio alle esigenze degli utenti rispetto all'8K, che continua a sembrare un lusso senza un reale vantaggio concreto.