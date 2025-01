NVIDIA ha finalmente svelato tutte le specifiche tecniche ufficiali delle GeForce RTX 5070 Ti e RTX 5070

Le specifiche tecniche della NVIDIA GeForce RTX 5070Ti e RTX 5070

La RTX 5070 Ti, basata sul chip GB203, si posiziona come la terza GPU più potente della serie Blackwell, con 8960 CUDA Core e 16 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps. Nonostante un clock di boost leggermente inferiore rispetto alla RTX 4070 Ti (2452 MHz contro 2610 MHz), la nuova scheda promette un raddoppio delle prestazioni grazie all'architettura migliorata e al supporto per DLSS 4.

Il confronto tra le specifiche delle RTX 3070 Ti, RTX 4070 Ti e RTX 5070 Ti (clicca per ingrandire)

La RTX 5070, invece, utilizza il chip GB205 e dispone di 6144 CUDA Core e 12 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps su un bus a 192 bit. Anche in questo caso, il clock di boost è leggermente inferiore rispetto alla generazione precedente (2512 MHz contro 2475 MHz della RTX 4070), ma le prestazioni complessive dovrebbero essere superiori grazie all'architettura rinnovata e alla memoria più veloce.

Il confronto tra le specifiche delle RTX 3070, RTX 4070 e RTX 5070 (clicca per ingrandire)

Entrambe le schede offrono un miglioramento significativo in termini di efficienza energetica, con un TBP di 300 W per la 5070 Ti e 250 W per la 5070. NVIDIA promette prestazioni superiori alla RTX 4090 per la 5070 e un raddoppio delle prestazioni rispetto alla 4070 Ti per la 5070 Ti, il tutto a un prezzo inferiore di 50 dollari rispetto ai modelli precedenti, anche se probabilmente anche le GPU GeForce RTX Serie 50 custom avranno prezzi assurdi.

La RTX 5070 Ti sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2025, mentre la RTX 5070 arriverà a marzo. La RTX 5070 sarà offerta sia nei modelli Founders Edition che in versioni personalizzate dai vari produttori, mentre la RTX 5070 Ti solo in versione custom. Per maggiori informazioni sulle specifiche e sulle prestazioni di queste nuove GPU, vi invitiamo a consultare il PDF ufficiale di NVIDIA. Invece qui potete leggere la recensione della nuova top di gamma delle schede video, NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition.