L'eShop giapponese di Nintendo Switch non accetta più PayPal o carte di credito estere per "evitare frodi"

Nintendo ha deciso di impedire l'utilizzo di PayPal o carte di credito estere ufficialmente per "evitare frodi" nell'utilizzo dell'eShop giapponese, cosa che renderà impossibile usare tali metodi di pagamento per acquistare prodotti dalla sezione nipponica dello store Nintendo.

"Al fine di prevenire usi fraudolenti, il Nintendo eShop e il My Nintendo Store del Giappone smetteranno di accettare carte di credito emesse all'estero e conti PayPal aperti all'estero a partire da martedì 25 marzo 2025", si legge nel comunicato da parte della compagnia, che spiega brevemente il cambiamento in atto e fissa una data limite per l'utilizzo di tali metodi di pagamento.

"Per i clienti che in precedenza hanno utilizzato carte di credito emesse all'estero o conti PayPal aperti all'estero, chiediamo di utilizzare d'ora in poi altri metodi di pagamento, come le carte di credito emesse in Giappone".