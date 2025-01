Nothing si prepara a lanciare altri due smartphone insieme al Phone (3a)

Nothing si prepara a svelare due nuovi smartphone durante l'evento ufficiale previsto per il 4 marzo 2025. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda lancerà il Nothing Phone (3a) 5G e il Nothing Phone (3a) Pro 5G, ampliando così la propria gamma di dispositivi. Questi due modelli, destinati al mercato globale, si posizionano come versioni migliorate rispetto ai predecessori, con caratteristiche pensate per offrire un'esperienza d'uso ottimizzata.

Due modelli con configurazioni e design distinti Il Nothing Phone (3a) 5G sarà disponibile in due configurazioni di memoria: 8GB di RAM con 128GB di storage

12GB di RAM con 256GB di storage Il Nothing Phone (3a) Pro 5G, invece, verrà rilasciato in una sola variante con 12GB di RAM e 256GB di storage, rivolgendosi a chi cerca una versione più potente. Per quanto riguarda le colorazioni, entrambi i dispositivi saranno disponibili in Black, ma il modello base sarà proposto anche in White, mentre la versione Pro avrà un'esclusiva tonalità Gray.