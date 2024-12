Un leak svela le specifiche di Nothing Phone (3a), tra chip e fotocamere

Da ormai diversi mesi, la compagnia Nothing sta lavorando ai suoi prossimi modelli di smartphone entry-level, che comprenderanno rispettivamente Nothing Phone (3a) e CMF Phone 2 . Diversi sono i miglioramenti che ci aspettiamo dal primo modello in questione, sia dal punto di vista delle fotocamere che del processore utilizzato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nothing Phone (3a): le specifiche attese per la nuova serie

Secondo quanto riportato dal portale Android Authority, infatti, la nuova serie di smartphone Nothing Phone (3a) comprenderà rispettivamente Phone (3a) e Phone (3a) Plus, che monteranno al loro interno il chip Snapdragon 7s Gen 3. Si tratta di un processore octa-core realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, con il core principale che lavora ad una frequenza di 2,5 GHz, tre core a 2,4 GHz e infine 4 core a 1,8 GHz.

Nothing Phone (3a) [Design puramente indicativo

] Miglioramenti previsti anche per l'autonomia della nuova serie di smartphone, rendendola così una tra le scelte più interessanti per la lineup 2025 di smartphone low-budget. Nothing Phone (3a) presenterà inoltre un modulo delle fotocamera completamente rinnovato, con un sensore teleobiettivo che consentirà di riprendere oggetti da distanze elevate senza compromettere in alcun modo la qualità dello scatto finale. In aggiunta a questo, il modello Nothing Phone (3a) Plus offrirà un sensore a periscopio, aumentando così la capacità dello zoom. La nuova serie potrebbe inoltre offrire il supporto alla eSIM, al contrario della precedenza generazione che ne era sprovvista.