I voti delle recensioni Famitsu di fine dicembre sono pochi ma buoni

Prima di vedere i voti, vi ricordiamo che Famitsu propone una struttura a quattro recensioni : ogni voto è in decimi e poi i quattro responsi vengono sommati per un totale di massimo 40 punti. Il voto perfetto è raro e, arrivati a questo punto, pare che possiamo praticamente confermare che nel 2024 ve ne è stato e ve ne sarà solo uno: Like a Dragon: Infinite Wealth.

I giochi recensiti da Famitsu a fine dicembre

I tre giochi della settimana sono:

Infinity Nikki (PS5) - 8/9/9/8 [34/40]

Path of Exile II (PS5, Xbox Series) - 8/9/8/8 [33/40]

Stray Children (Switch) - 7/8/8/9 [32/40]

Come potete vedere, è stata una buona settimana, con tre validi videogiochi (almeno secondo Famitsu, si intende). Il voto più alto è andato a Infinity Nikki, il free to play a tema moda nel qual vestiamo i panni di una ragazza che viene trasportata in un mondo magico dove i vestiti hanno poteri.

Path of Exile II è il seguito del noto dungeon crawler diablo-like, disponibile per il momento in accesso anticipato. Ha già però ottenuto un ottimo successo su Steam e i voto di Famitsu pare confermare che merita tali reazioni. Stray Children è invece un gioco di ruolo che vede protagonista un giovane ragazzo che si risveglia in un mondo nel quale esistono solo bambini.