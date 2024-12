La classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia su Netflix poco prima di Natale

Netflix ha reso disponibili le classifiche degli show televisivi e dei film più visti in Italia dal 16 al 22 dicembre. Vediamo le Top 10, iniziando con quella delle serie TV:

La Palma: Limited Series Black Doves: Season 1 Virgin River: Season 6 1992: Season 1 One Hundred Years of Solitude: Season 1 The Madness: Limited Series Senna: Limited Series No Good Deed: Season 1 The Empress: Season 2 Adoration: Limited Series

L'unica novità della settimana per la classifica è Virgin River, che con la sua sesta stagione arriva immediatamente in Top 3. Le serie che da più tempo resistono sono The Empress e Adoration, entrambe da cinque settimane in classifica, ma sul punto di uscire. Bene anche The Madness e Senna, che sono in lista da quattro settimane. Black Doves è alla sua terza settimana mentre il resto delle serie che ancora non abbiamo citato sono un ritorno della precedente classifica.