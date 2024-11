Disco Elysium The Final Cut per Steam è disponibile in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming , è possibile acquistare Disco Elysium - The Final Cut a un prezzo scontato. Originariamente a 40€, ora è disponibile a 6.49€ . Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 7.92€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Disco Elysium - The Final Cut, interpreti un detective che si muove per le strade della città di Revachol , esplorando, interrogando e facendo scelte che possono portarti ad essere un eroe o un disastro umano.

Un RPG con scelte e personalizzazioni senza limiti

Disco Elysium ti offre una libertà di scelta mai vista prima in un RPG. Puoi intimidire, usare la diplomazia, scrivere poesie, o persino scoprire il senso della vita mentre risolvi una vasta indagine per omicidio. Il gioco include 24 abilità diverse, più di 80 oggetti di abbigliamento per personalizzare il tuo stile e 14 strumenti da utilizzare, come torce e persino un boombox. Scegli tra 60 pensieri da coltivare nel Thought Cabinet, che influenzeranno il tuo personaggio e il modo in cui affronti il mondo.

Con un sistema di dialogo rivoluzionario e un mondo abitato da personaggi memorabili, Disco Elysium - The Final Cut ti permette di plasmare ogni aspetto della tua avventura. Dai quartieri di Revachol alle spiagge, ogni angolo della città è a tua disposizione per essere esplorato, manipolato o conquistato.