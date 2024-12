Assetto Corsa EVO svela i contenuti dell'accesso anticipato: auto, tracciati e altri contenuti

Una simulazione che progredirà nel tempo

Il nuovo video pubblicato oggi da Kunos Simulazioni mostra anche alcuni frammenti di gameplay, consentendo di vedere più da vicino i contenuti veri e propri della simulazione di guida in questione.

Per quanto riguarda i tracciati, al lancio dell'accesso anticipato ce ne saranno cinque a disposizione degli utenti:

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Imola)

Brands Hatch

Laguna Seca

Mount Panorama

Suzuka

Ogni circuito sarà caratterizzato da diversi elementi come folla animata, commissari di gara e vari elementi animati, oltre alle superfici dinamiche e alla simulazione dell'acqua basata sulla gravità.

Per quanto riguarda la versione 1.0 prevista in autunno, l'obiettivo è raggiungere 15 circuiti, insieme all'annuncio che altri saranno disponibili dopo il lancio come aggiornamenti gratuiti. I tracciati saranno presenti nella modalità "Driving Academy", in cui ognuno dei quali sarà suddiviso in sezioni da affrontare, un pezzo alla volta, attraverso prove in stile Time Attack.

Ai giocatori è richiesto di percorrere queste sezioni anche con auto diverse e cercare in questo modo di ottenere l'accesso a veicoli più performanti attraverso un sistema di licenze o "patenti". L'Accademia di guida, insieme alle Sessioni di pratica e alle Gare veloci, costituiranno parte delle modalità per giocatore singolo di Assetto Corsa EVO all'interno dell'Early Access.

Per quanto riguarda le auto, queste non vengono menzionate specificamente nel video ma è possibile vedere una panoramica delle marche presenti attraverso una schermata di selezione. Il team ha riferito che all'Accesso Anticipato saranno presenti 20 veicoli di diverse marche, con classi di auto a diversi livelli di prestazioni.

Nella sezione "concessionaria" del gioco vengono mostrati in effetti 22 marchi e sono già state confermate due auto per un marchio, ovvero l'Alfa Romeo Guilia GTAM e l'Alfa Romeo Junior Veloce Electric. Il video mostra un totale di 22 veicoli diversi, appartenenti a 17 dei marchi mostrati, in ogni caso il piano è di raggiungere oltre 100 auto per il lancio della versione 1.0.

Nei giorni scorsi, Assetto Corsa EVO ha presentato la mappa open world della modalità free-roaming.