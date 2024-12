Uno degli autori di Star Fox 64 è contento della versione PC, anche se Nintendo non approverebbe

Takaya Imamura, il designer dei personaggi di Star Fox , ha avallato e lodato tramite un post su X la conversione di Star Fox 64 su PC , di recente pubblicazione,, ottenuta tramite ingegneria inversa da Harbour Masters, un team dedicato a portare su PC i classici del Nintendo 64 come The Legend of Zelda: Ocarina of Time e The Legend of Zelda: Majora's Mask (Imamura ha lavorato anche su quest'ultimo). Da notare che la conversione offre supporto per le risoluzioni ultrawide, risoluzioni più alte di quella originale, frame rate sbloccato e tutti quei miglioramenti tipici della scena emulatoria moderna.

Una serie da riscoprire

Imamura ha anche lanciato una frecciatina a Nintendo nel suo post, scrivendo: "Non penso che Nintendo lo tollererebbe, ma personalmente ne sono molto felice."

Nintendo è notoriamente molto rigida nella protezione delle sue proprietà intellettuali, ma non ha mai potuto fare niente contro queste conversioni, che non usano i file originali coperti da copyright, risultando così completamente legali. Di fatto, non viene distribuita nessuna risorsa di Nintendo, con i giocatori che devono possedere la ROM per convertire il gioco. Come abbiano ottenuto quest'ultima è un problema della loro coscienza.

Va anche detto che la serie Star Fox è praticamente dormiente, con l'ultimo titolo pubblicato che risale al 2017. Si tratta di Star Fox 2, un gioco per Super Nintendo che non era mai uscito, prima di essere incluso nella mini console Super NES Classic Edition.

Evidentemente Imamura ama vedere i suoi personaggi ricevere ancora un po' di amore, nonostante sia consapevole dell'attivismo legale di Nintendo contro i fan, ed è felice che la sua opera sia giocabile anche su PC in una veste più moderna. In passato ha chiesto che Star Fox Zero fosse convertito per Nintendo Switch e attualmente sta lavorando a Omega 6: The Triangle Stars, un videogioco basato sul suo manga Omega 6, ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.