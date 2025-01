Un prete proprietario di un noto sito di videogiochi fa un saluto nazifascista: la sua Chiesa lo caccia

Le sue azioni sono state segnalate in rete tra social media e forum come ResetEra, con anche alcuni giocatori che suggeriscono di usare i canali di Metacritic per segnalare il sito God is a Geek e fare in modo che venga rimosso dalla lista dei siti supportati dalla piattaforma.

Il tutto è documentato in video. La sua chiesa lo ha quindi cacciato. Pare inoltre, secondo alcuni commenti su BlueSky, che questa sia la quarta chiesa da cui viene cacciato sin dal 2022. Robinson è noto anche in ambito videoludico , avendo partecipato a eventi di presentazione di grandi videogiochi (come Star Wars Jedi Fallen Order a Disneyland) in qualità di giornalista videoludico.

La dichiarazione della chiesa di Calvin Robinson

"Dichiarazione su Calvin Robinson: Verso le 15:00 di oggi (1/29) i membri del Collegio episcopale dell'ACC sono stati messi al corrente di un post pubblicato su X che mostrava la fine di un discorso tenuto da Calvin Robinson al National Pro-Life Summit di Washington, DC. In esso, egli ha chiuso i suoi commenti con un gesto che molti hanno interpretato come un saluto filo-nazista."

"Anche se non possiamo dire che cosa avesse in mente il signor Robinson quando ha fatto questo gesto, sembra che la sua azione sia stata un tentativo di accattivarsi il favore di alcuni elementi della destra politica americana, provocandone l'opposizione. Il signor Robinson era stato avvertito che il trolling online e altre azioni di questo tipo (al servizio della sinistra o della destra) sono incompatibili con la vocazione sacerdotale e gli era stato detto di desistere. Chiaramente, non l'ha fatto e quindi la sua licenza in questa Chiesa è stata revocata. Non è più in servizio come sacerdote nell'ACC."

"Inoltre, ci rendiamo conto che non si tratta solo di una questione amministrativa. L'Olocausto è stato un episodio di orrore indicibile, messo in atto da un regime di uomini malvagi. Condanniamo l'ideologia nazista e l'antisemitismo in tutte le sue forme. Riteniamo che coloro che imitano il saluto nazista, anche solo per scherzo o per cercare di intimorire gli avversari, banalizzino l'orrore dell'Olocausto e sminuiscano il sacrificio di coloro che hanno combattuto contro i suoi autori. Tali azioni sono dannose, divisive e contrarie ai principi della carità cristiana."

"Infine, preghiamo che Dio ci dia la grazia di mettere da parte le nostre infelici divisioni e affidiamo la nostra nazione e noi stessi alla sua onnipotente protezione."

Il gesto di Robinson è stato collegato dal pubblico a quello di Elon Musk.