Google Pixel 9a arriva in anticipo? La data di uscita già a marzo

Google si prepara a presentare il suo nuovo smartphone di fascia media, Pixel 9a , il 19 marzo 2025. Le prevendite dovrebbero partire in concomitanza con la presentazione, mentre la data di uscita dovrebbe essere fissata al 26 marzo . Le indiscrezioni raccolte da Android Headlines indicano quindi un'uscita in anticipo rispetto al solito, dato che nel 2024 il Pixel 8a è stato presentato a inizio maggio. La data, comunque, era uno degli ultimi tasselli che mancavano ai leak: andiamo quindi a vedere tutto quello che sappiamo sul Google Pixel 9a, dal prezzo alle specifiche.

Google Pixel 9a: prezzo e specifiche trapelate finora

Il prezzo di Google Pixel 9a negli Stati Uniti dovrebbe essere di 499 dollari per il modello da 128 GB e 599 dollari per quello da 256 GB, ricalcando quelli di Pixel 8a. In Italia, i prezzi potrebbero quindi partire da 549€ come per il modello dello scorso anno. Le prime immagini trapelate del Pixel 9a mostrano un cambio di design rispetto al passato, con la barra delle fotocamere ridotta a un ovale a filo con il retro. Lo smartphone dovrebbe avere display da 6,8" ed essere leggermente più grande del Pixel 8a, ma mantenere lo stesso spessore di 8,9 mm. Il peso dovrebbe scendere a 185,9 g nonostante una batteria da 5100 mAh, addirittura superiore a quella del Pixel 9 Pro XL.

Intanto è emerso anche Android 16 potrebbe forzare la modalità scura su tutte le app, anche quelle che non hanno la dark mode.