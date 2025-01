Astro Bot per PS5 arriva al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Astro Bot , il gioco di piattaforme e azione per PlayStation 5 di Team Asobi, si trova ora in promozione su Amazon Italia . Potete acquistare il videogioco con uno sconto del 32%, ovvero di 26€, che porta il videogioco al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 70,99€. Il prezzo attuale, come detto, è il migliore di sempre su Amazon. Lo sconto è appena iniziato, ma non sappiamo quanto a lungo durerà e quante copie siano disponibili. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Astro Bot

Astro Bot è un gioco di piattaforme e azione, com detto, che ci mette nei panni del robottino Astro che, dopo l'attacco di un alieno, cade su un pianeta con la sua nave a forma di PS5, perdendo varie componenti. Dovremo quindi viaggiare su diversi pianeti per inseguire il nostro cattivo e ricostruire la nostra navetta, in un viaggio all'insegna del divertimento adatto a tutte le età.

In termini di gameplay, dovremo esplorare livelli lineari 3D, raccogliendo monete e collezionabili e salvando vari altri robot, con vari di questi che avranno l'aspetto di personaggi famosi della storia PlayStation. In alcuni livelli potremo anche trasformarci in essi, usando le loro capacità uniche.