Android 16 potrebbe forzare la modalità scura su tutte le app, anche quelle che non hanno la dark mode

Molti utenti preferiscono la modalità scura, soprattutto di notte, perché la trovano più confortevole per gli occhi e così la maggior parte delle migliori app Android hanno un tema scuro integrato. Alcune app popolari, come Fitbit, PayPal, Walmart e Amazon, non offrono però questa opzione.

Per questo motivo Google sta lavorando a una funzionalità che potrebbe risolvere questo problema. La funzionalità, chiamata "rendi più app scure", è stata individuata per la prima volta in Android 15, ma non è mai arrivata su una versione stabile del sistema operativo. Ora è riapparsa in Android 16 Beta 1, con un nuovo nome e una nuova descrizione. Seguiteci che vi raccontiamo tutto più nel dettaglio.