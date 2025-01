Diablo 4: Blizzard ci parla in esclusiva della Stagione della Stregoneria

L'ispirazione

Cosa ha ispirato la creazione di una Stagione incentrata sulla Stregoneria?

Ismay: "L'ispirazione per La Stagione della Stregoneria è nata dal desiderio di creare una base solida per le Stagioni future. Questa Stagione ha offerto al team l'opportunità ideale per esplorare e sperimentare elementi innovativi, con atmosfere più oscure e magiche, perfettamente integrate nell'universo di Diablo IV. Ci ha permesso inoltre di dare vita a un'esperienza che immerge i giocatori nella magia e nei rituali, risultando al contempo spaventosa e avvincente, con la promessa di tenerli incollati allo schermo."

Come è stata scelta la direzione artistica?

Adams: "Volevamo che la grafica fosse evocativa quanto il gameplay, un mix di bellezza e inquietudine: ogni decisione è stata presa per far immergere il giocatore in un mondo profondamente legato alla stregoneria. Il team artistico aveva come obiettivo quello di suscitare sia meraviglia che paura, mantenendo un equilibrio tra il macabro e il maestoso, rendendo anche omaggio alla tradizione delle Streghe, in particolare quella di Diablo III. Abbiamo riportato nel gioco elementi molto amati dai fan, come il Piranhado, i Pipistrelli di Fuoco e il servitore Rana Velenosa, cercando di rendere i dettagli visivi familiari ma al tempo stesso freschi e innovativi.

Cosa ci puoi dire della nuova missione?

Adams: "In questa stagione, i giocatori intraprenderanno un viaggio che svelerà i misteri delle Streghe dell'Hawezar: un'avventura ricca di dettagli storici e scelte che mettono in luce l'immenso potere che possiedono. La storia è incentrata sul mistero delle teste rubate dall'Albero dei Sussurri: sparse per tutta Sanctuarium, la loro presenza sta diffondendo una strana corruzione che infetta i vivi, creando gli spaventosi nemici Teste Marce. Le Streghe dell'Hawezar Gelena, Caidin e Ouna chiedono l'aiuto del Viandante per recuperare le teste rubate, in cambio doneranno i loro poteri che comprendono abilità arcane e misteriose, insieme a magie legate alla Crescita e al Decadimento, oltre a capacità psichiche. Collaborando con le streghe, i giocatori approfondiranno la conoscenza della Congrega, dei suoi segreti e del suo approccio unico al potere. La serie di missioni è strettamente legata alle dinamiche stagionali, come la caccia ai fuggitivi, la collaborazione con altri giocatori, il completamento di Sussurri potenziati e l'affrontare dungeon impegnativi con ricompense personalizzabili. Tutte queste imprese conducono all'obiettivo principale: trovare il ladro e riportare l'Albero dei Sussurri al suo macabro splendore."

A nostro avviso si respira anche un po' di vodoo in questa stagione

Ci sono opere e creazioni del mondo reale che hanno ispirato la Stagione? Pare che vi siate ispirati alla storia e al folklore europeo delle Streghe. Può spiegarci meglio?

Adams: "La Stagione della Stregoneria è stata ispirata da una serie di opere d'arte e contenuti del mondo reale. Il tema della stregoneria ha preso spunto ad esempio, da Elphaba personaggio di Wicked, una scelta molto riuscita, considerando che è vista come un'emarginata. Inoltre, l'influenza di Diablo III è stata significativa, in particolare per i poteri delle Streghe e la classe dello sciamano. La Stagione della Stregoneria presenta tre Streghe centrali che diventano un elemento narrativo fondamentale, rendendo omaggio alle influenze Wicca e agli archetipi della Fanciulla, della Madre e della Vecchia, simboli delle diverse fasi della vita e della saggezza. Questo trio si collega anche alla mitologia greca, in particolare alle tre Moire: Cloto, Lachesi e Atropo. Ogni Strega porta con sé influenze uniche, mescolando elementi culturali e mitologici per arricchire la profondità dei loro personaggi. Ouna, proveniente da Nahantu, si ispira all'ultima espansione e alla cultura mesoamericana, visibile nel suo abbigliamento, nei segni tribali e nella sua connessione con la natura e gli animali. Gelena, la leader delle Streghe, indossa abiti che enfatizzano il simbolo del malocchio, un segno di protezione comune in molte culture. Caidin, invece, incarna l'archetipo dell'uomo di medicina sciamanico, con influenze botaniche che mostrano un approccio multiculturale del personaggio. I loro altari e rituali arricchiscono ulteriormente la trama, integrando simboli e pratiche provenienti da diverse tradizioni, rendendo la loro magia e le loro storie cariche di significati e capaci di risuonare universalmente.

I Pipistrelli di Fuoco sono uno dei nuovi Poteri Ultraterreni di Diablo 4

L'inserimento delle Streghe non solo arricchisce la narrativa della stagione, ma permette anche agli aspetti narrativi di entrare in sintonia con i giocatori, che riconoscono questi archetipi provenienti dalla mitologia, dal folklore popolare e dalla cultura pop. Ci siamo ispirati inoltre alla storia e ai racconti europei, in particolare alla rappresentazione delle Streghe come figure potenti, spesso fraintese. Queste influenze ci hanno guidato nel dare forma a una stagione che risulta autentica, pur mantenendo quel tocco di dark fantasy che i giocatori si aspettano da Diablo IV."