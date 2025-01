Reddit vieta i link a X dopo il saluto nazifascista di Elon Musk in alcune conversazioni

X, invece, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di testate come The Verge.

"Reddit ha un impegno di lunga data verso la libertà di parola e di associazione", ha detto un portavoce di Reddit che ha chiesto di rimanere anonimo per la sensibilità dell'argomento. Sebbene i singoli subreddit possano istituire regole comunitarie, "Reddit Inc. non ha alcun divieto sui link a X - ci sono ancora molti link a X su Reddit", ha scritto il portavoce in un'email.

Decine di subreddit popolari stanno vietando i link a X dopo che Elon Musk ha fatto un gesto che storici e gruppi per i diritti umani hanno descritto inequivocabilmente come un saluto nazifascista. La decisione si sta diffondendo su Reddit dopo che i neonazisti hanno celebrato il discorso di Musk a un raduno di lunedì per l'insediamento di Donald Trump.

Il gesto di Elon Musk

Per chi si fosse persa la vicenda, può aver senso un breve riassunto delle puntate precedenti. Come detto, durante il discorso per celebrare l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Musk aveva alzato il braccio in modo chiaramente provocatorio: aveva posto una mano sul petto e poi lanciato il braccio in avanti ad angolo, tenendolo in aria per alcuni istanti. "Il mio cuore è con voi", dice ai sostenitori, mentre esegue il più classico dei saluti nazifascisti. Alcuni sostenitori lo hanno difeso, sostenendo che il gesto era coerente con le sue parole, ma la mimica è chiara e talmente nota che è impossibile immaginare che una persona possa fare tale gesto senza sapere quale significato potrebbe esservi letto.

Musk, da parte sua, non ha preso le distanze dai neonazisti che hanno interpretato il suo gesto come un Sieg Heil, e anzi ha minimizzato le critiche, scrivendo su X che "L'attacco del 'tutti sono Hitler' è trito e ritrito". In passato, poi, ha amplificato teorie del complotto razziste e antisemite come la Teoria della Grande Sostituzione ed è costantemente impegnato a pubblicare affermazioni anti-immigrazione non basate sulla realtà. Dopo aver investito milioni di dollari nella politica statunitense per eleggere Trump, Musk si è espanso anche alla politica tedesca, sostenendo il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD).

A prescindere dalle vere intenzioni di Musk, è poi indubbio che gli estremisti siano entusiasti del suo gesto: come riportato da Rolling Stone, i suprematisti bianchi lo stanno definendo un "momento Donald Trump White Power" e ringraziano Musk per averli "ascoltati".

E voi che cosa ne pensate? Intanto Musk ha anche messo in dubbio le coperture finanziarie per il progetto "Stargate" di OpenAI e ha ammesso di aver comprato dei personaggi di alto livello in Diablo 4 e Path of Exile 2.