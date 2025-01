Nonostante una lieve flessione, Netflix rimane dunque al comando con una quota pari al 29% , che supera la somma di Disney+, Now TV e TimVision, mentre Prime Video è vicinissima con il 28%. Come detto Disney+ è terza con il suo 17%, mentre a seguire troviamo Now TV (7%), TimVision (4%) e Paramount+ (4%).

Netflix e Prime Video si confermano le piattaforme streaming più viste in Italia durante l'ultimo trimestre del 2024, secondo i dati raccolti da JustWatch , mentre Disney+ si colloca in terza posizione ma sta guadagnando terreno.

Il quadro internazionale

Mentre Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in alcuni paesi, nonostante il nuovo record di abbonati, diversi territori vedono questa piattaforma dominare, tenendosi alle spalle Prime Video: accade in Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo. In Germania troviamo invece Prime Video in prima posizione.

Le classifiche di JustWatch

Per quanto riguarda gli stati Uniti, Prime Video è in prima posizione con il 22%, seguita da Netflix con il 21%, mentre in Australia e Brasile la situazione è inversa. Disney+ si pone come il terzo player in Europa ma non negli Stati Uniti, sebbene di poco.

"Non sorprende che le grandi piattaforme internazionali, potendo contare su un numero maggiore di risorse e produzioni, siano in testa praticamente ovunque, ma ciò non impedisce ad alcune piattaforme locali di avere quote di mercato di tutto rispetto", si legge nel comunicato di JustWatch.

"L'esempio più lampante è certamente osservabile in Francia, dove Canal+ detiene un ottimo quarto posto con un solido 11%, a soli sette punti percentuali da Disney+, mentre in Italia al quinto e sesto posto figurano rispettivamente TimVision col 4% e Infinity+ con il 3%."