Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in alcuni paesi, nonostante il nuovo record di abbonati

Netflix ha annunciato l'ennesimo aumento di prezzo per l'abbonamento mensile e che coinvolge tutte le fasce, incluso per la prima volta quello con pubblicità. La buona notizia è che l'Italia per ora è esclusa dai rincari, al momento previsti solo per USA, Canada, Portogallo e Argentina.

Entrando più nel dettaglio, l'abbonamento con pubblicità passerà da 6,99 a 7,99 dollari al mese, mentre quello standard senza pubblicità da 15,49 a 17,99 dollari al mese. L'aumento più pesante sarà per il Premium, che passa da 22,99 a 24,99 dollari al mese. Infine, il prezzo per aggiungere un membro al proprio piano fuori dal nucleo domestico passa da 7,99 dollari a 8,99 dollari al mese per il piano standard senza pubblicità, mentre non sono previsti rialzi per quelli con spot. I prezzi in dollari per i piani Standard e Premium sono più che raddoppiati rispetto a quelli del 2013, quando costavano rispettivamente 7,99 e 11,99 dollari.