Amazon Audible è gratis nel pacchetto da tre mesi: l'offerta scade tra una settimana

Manca circa una settimana alla fine della promozione di Amazon per il servizio in abbonamento Audible. L'applicazione per ascoltare audiolibri e podcast è ora completamente gratuita per i primi tre mesi, ma solo per un certo gruppo di utenti di Amazon. Il risparmio è di 29,97€, visto che il singolo mese costerebbe 9,99€. Per sapere se la promozione è valida anche per voi, la cosa più facile è raggiungere la pagina di Amazon di Audible oppure tramite il box qui sotto. Per quanto riguarda le condizioni da rispettare, vediamole subito. Il limite massimo per utilizzare l'offerta è il 28 gennaio, precisamente alle 23:59 (ora italiana). Una volta attivata, l'offerta proseguirà anche oltre tale data ovviamente: quello è il tempo massimo per andare su Amazon e richiedere l'attivazione dello sconto per il vostro account.

Ci sono però dei limiti. Certamente se siete già abbonati non potrete utilizzare la promozione. Inoltre, Amazon spiega che a questo giro la promozione è accessibile solo per nuovi clienti selezionati in modo casuale "che non si sono mai iscritti ad Audible.it o che non hanno beneficiato di un periodo d'uso gratuito negli ultimi 12 mesi." Per capire se anche poi è così, la soluzione più rapida è andare sulla pagina di Amazon indicata sopra.