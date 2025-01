Phantom Blade Zero torna a mostrarsi con un gameplay trailer ricco d'azione

Come promesso nei giorni scorsi, stamani gli sviluppatori di S-GAME hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Phantom Blade Zero, in occasione dell'imminente Capodanno Cinese e per dare il benvenuto all'Anno del Serpente. Quale modo migliore per farlo se non con delle sequenze di combattimento ricche d'azione che mostrano il protagonista affrontare degli scontri armato di una coppia di lame sinuose, che ricordano proprio la forma dei serpenti?

Come nei precedenti filmati, anche in questa occasione il gioco mette in mostra delle sequenze d'azione molto coreografiche e spettacolari che sembrano uscite da una sequenza cinematografica. Molto interessante anche il combattimento in sé, che vede come protagonista il boss "Chief Disciple of the Seven Stars", un individuo mascherato che comanda un gruppo di marionette per eseguire degli attacchi coordinati di gruppo molto insidiosi per il giocatore.