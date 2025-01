Un leak potrebbe aver svelato la data di uscita di DOOM: The Dark Ages prima dell'Xbox Developer Direct

Come segnalato da un utente su ResetEra, l'articolo in questione non è presente al momento sul sito di Gamekult, ma un'anteprima è apparsa sul feed RSS di Feedly (l'immagine qui sotto) con il titolo che recita: ""DOOM: The Dark Ages decimerà le legioni infernali il 15 maggio 2025".

Uno dei grandi annunci in serbo per il Developer Direct di Xbox di domani sera potrebbe essere trapelato in rete prima del tempo, a causa di articolo della testata francese Gamekult che pare svelare in anticipo la data di uscita di DOOM: The Dark Ages , forse fissata al prossimo 15 maggio .

La verità domani sera all'Xbox Developer Direct

L'idea è che probabilmente la notizia sia stata pubblicata prima del tempo per poi essere rimossa, ma lasciando comunque una traccia su servizi come Feedly. Un'ipotesi confermata anche da quel poco di testo leggibile che afferma: "Sottile come un chiodo nell'esofago (per nostra grande gioia), il prequel medievale DOOM: The Dark Ages verserà presto sangue e budella sulle nostre console, come ha rivelato il nuovo Xbox Developer_Direct questo pomeriggio". Insomma, l'articolo parla dell'evento Xbox al passato, come se fosse programmato per uscire dopo gli annunci di Microsoft.

Chiaramente per il momento prendete il tutto con le pinze, ma a ogni modo la verità è dietro l'angolo. Infatti, vi ricordiamo che il Developer Direct di Xbox è fissato alle 19:00 italiane di domani, giovedì 23 gennaio. DOOM: The Dark Ages è uno dei quattro giochi confermati per l'evento, assieme a South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 e un quarto misterioso ancora da svelare.